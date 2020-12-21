Юрий Кобзев возглавил областной минздрав. Фото: официальная страница Юрия Кобзева в социальных сетях

Новый глава минздрава Ростовской области: что о нем известно. В понедельник, 21 декабря, донской губернатор Василий Голубев утвердил новый состав регионального правительства. Известно, что был назначен министр здравоохранения Ростовской области. Ведомство возглавил 48-летний Юрий Кобзев. До этого региональным минздравом около 16 лет руководила Татьяна Быковская. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Юрий Викторович родился в Таганроге. Его отец - авиаконструктор, один из создателей авиационных комплексов Ту-142МР и А-50 и самолетов-амфибий А-40, Бе-200.

Известно, что Юрий Кобзев окончил Ростовский медицинский университет, чуть позже окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

На различных должностях в медицинских и фармацевтических организациях он трудился с 1989 по 2016 годы. С 2010 года работал главным врачом таганрогского консультационно-диагностического центра, а с 2014-го – главврачом городской БСМП в Таганроге.

Отметим, что до этого назначения долгое время пост министра здравоохранения региона занимала Татьяна Быковская. Она заняла эту должность в 2004 году. В конце октября Татьяна Юрьевна ушла на пенсию. Произошло это на фоне "кислородного" скандала в одном из ковидных госпиталей Ростова-на-Дону. Следственные органы в настоящее время проводят расследование по данному ЧП.

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