Биография Татьяны Быковской, экс-министра здравоохранения Ростовской области

Татьяна Быковская родилась и выросла в семье врачей. Фото: Ольга ГОПАЛО

Биография экс-министра здравоохранения Ростовской области: какой путь прошла Татьяна Быковская. Рассказываем об основных этапах ее жизни и работы.

Татьяна Быковская родилась и выросла в семье врачей. Министр рассказывала, что детство провела в машине скорой помощи с мамой или на кушетке возле операционной с папой. Она часто слышала, как родители обсуждали рабочие вопросы, кому и где нужна помощь. Тем не менее, как признавалась сама Татьяна Юрьевна, она не всегда хотела быть медиком, в школьные годы мечтала стать учителем, журналистом и даже космонавтом. Однако «медицинские гены взяли свое».

Первое высшее образование теперь уже экс-министр получила в Ростовском ордена Дружбы народов мединституте (сейчас — РостГМУ — прим.автр). Она освоила специальность «врач-гигиенист, эпидемиолог». Свою карьеру Татьяна Юрьевна начала с должности операционной медсестры ростовской БСМП № 2. Сама она называла эту работу самой любимой, объясняя это тем, что могла принести пользу конкретному человеку.

После окончания вуза Татьяна Быковская работала преподавателем медучилища повышения квалификации средних медработников в Новошахтинске. После этого еще четыре года занимала должность врача-гигиениста Багаевского центра госсанэпиднадзора. В 1992 году Татьяна Быковская стала заместителем главы администрации Багаевского района. Через девять лет заняла пост первого заместителя исполнительного директора Ростовского областного фонда обязательного медицинского страхования.

14 декабря 2004 года Татьяна Быковская возглавила министерство здравоохранения Ростовской области. Она признавалась, что с этого момента начался самый сложный период в ее жизни. Бывший министр поясняла, что ей не нравится большое количество бумаг и рутинной работы. При этом нравилось то, что она «каждый день хотя бы одному человеку, но может оказать посильную помощь».

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