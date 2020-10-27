Александр Крат. Фото: Ростовская Региональная Общественная Организация инвалидов

Отставка министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской: кто назначен исполняющим обязанности. Сегодня, 27 октября, стало известно об уходе Татьяны Быковской с должности министра здравоохранения Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона. Сказано, что пост, который она занимала с 2014 года, Татьяна Юрьевна оставила по собственному желанию.

Сразу после этого возник вопрос, кто встанет на ее место. В региональном пресс-центре сообщили, что должность временно будет занимать Александр Крат. Долгое время он работал заместителем министра по лечебной работе.

Начальник пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила журналистам, что Александр Васильевич назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения.

Крат в свою очередь высказался о своем повышение в должности. По его словам, новость об этом оказалось для него неожиданностью.

- Я не могу комментировать решение губернатора. Только что сам увидел эту новость. Для меня - полушоковое состояние! - это была первая реакция на информацию о назначении Александра Крата.

Напомним, сегодня, 27 октября, кадровые перестановки прошли и в администрации Ростова-на-Дону. Сити-менеджер города Алексей Логвиненко уволили с должности начальника управления здравоохранения Надежду Левицкую. Это произошло после скандала в 20-ой больнице, где из-за нехватки кислорода могли умереть сразу 5 пациентов с коронавирусом.

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