Глава ростовского минздрава на фоне скандала с гибелью пациентов на ИВЛ ушла на пенсию

Губернатор освободил Татьяну Быковскую от должности. Фото: правительство РО

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула пост. Об этом рассказали в донском правительстве. Произошло это на фоне громкого скандала скандала с гибелью пациентов на ИВЛ в ковидном госпитале, который находился в Горбольнице № 20.

— Освобождена от должности по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию, — говорится в официальном сообщении.

Татьяна Быковская начала карьеру с должности операционной медсестры ростовской БСМП № 2. После окончания мединститута работала преподавателем медучилища повышения квалификации в Новошахтинске. С 1992 по 2001 год Татьяна Быковская занимала пост заместителя главы администрации Багаевского района. С 2004 года возглавляет министерство здравоохранения Ростовской области.

В 2001 году Татьяна Юрьевна была назначена первым заместителем исполнительного директора РОФОМСа. А 14 декабря 2004 года Указом Губернатора Ростовской области - министром здравоохранения Ростовской области.

В тот же день стало известно об увольнении главы Горздрава Надежды Левицкой. Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко освободил ее от занимаемой должности. Он подписал соответствующие документы.

На днях в сети появилась информация о том, что в ковидном госпитале больницы № 20 пациенты скончались от нехватки кислорода. В Управлении здравоохранения сообщили, что проблем с поставкой кислорода в медучреждение не было. Тем не менее, проверку начали следственные органы, сотрудники Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

В Ростове также создали комиссию по расследованию ситуации горбольнице. 26 октября члены комиссии озвучили первые результаты проверки. Они сообщили, что и.о. руководителя учебного учреждения сообщил, что перебои с кислородом имели место. Информацию об этом указали в своем рапорте и два врача-реаниматолога, которые работали в отделении.

Однако в комиссии сообщили, что пока невозможно однозначно ответить на вопрос, были ли отключения или перебои с подачей кислорода.