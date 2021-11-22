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Происшествия22 ноября 2021 13:13

В Ростовской области наказали военного, который до потери сознания избил подчиненного

За разбирательство с рукоприкладством мужчина получил тюремный срок
Ангелина СКИБА
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В суде командир виноватым себя не признал

В суде командир виноватым себя не признал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области наказали военного, который до потери сознания избил своего подчиненного. Мужчина получил 3 года тюрьмы. Он будет находиться под стражей до тех пор, пока приговор не вступит в силу. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Новочеркасского гарнизонного военного суда.

Как пояснили в инстанции, подозреваемый устроил разборку еще в августе 2019 года в Шахтах. Командир потребовал, чтобы боец вернулся в воинскую часть, но тот отказался. Сразу же разгорелась ссора.

Сначала старший по званию ударил спорщика по лицу. Тот начал убегать, но мужчина его догнал, ударил ногой, повалил на землю и еще несколько раз избил ногами по лицу. В итоге здоровью пострадавшего был нанесен вред средней тяжести.

В суде командир виноватым себя не признал, но против него говорили факты и доказательства, поэтому вынесли обвинительный приговор. Однако вердикт оказался немного мягче, так как ранее военный ничего подобного не совершал.

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