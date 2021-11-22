Калмыцкие предпринимателям возместят 50% производственных платежей за электричество

В Калмыкии бизнесмены получат 50% производственных платежей за электричество Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии местным предпринимателям вернут 50% производственных платежей за электричество. Возмещение произведет региональное Министерство экономики и торговли. Кроме того, бизнесмены получат назад и первый взнос, который они вносили при заключении договора лизинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время проводится заключительный этап приема заявок на субсидии. Поучаствовать в отборе могут предприниматели, которые занимаются обрабатывающим производством и общественным питанием. В прошлом году такой субсидией удалось воспользоваться шестерым предпринимателям. В общей сложности они получили более миллиона рублей. В данный момент на реализацию программы заложено десять миллионов рублей.

- В целом такая мера позволит стимулировать инвестиционную активность, увеличить объемы производства продукции, сохранить заработную плату и развить финансово-хозяйственную деятельность в регионе, - говорится в тексте сообщения.

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