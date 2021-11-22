Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 ноября: по городу образовались шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Лермонтовская, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Локомотивной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Спартаковская, Тружеников, Мадояна, Лесопарковая, Зорге, Профсоюзная и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Добровольского, Фурмановская, Нариманова, переулку Оренбургскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Казахская, Селиванова, 14-я Линия, 1-я Линия, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспектах Шолохова и 40-летия Победы.

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