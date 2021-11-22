Василий Голубев рассказал, от чего будет зависеть ужесточение или ослабление ковидных ограничений на Новый год

Губернатор объяснил, от чего зависит ослабление ограничений на новогодние праздники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Будут ли ужесточены или, наоборот, ослаблены коронавирусные ограничения в Ростовской области на новогодние каникулы, рассказал губернатор Василий Голубев во время прямого эфира на телеканале «Дон 24», отвечая на видеовопрос от жительницы Дона.

Надо, прежде всего, по-прежнему проявлять высокий уровень дисциплины, - уверен Василий Юрьевич. - Конечно, Новый год — праздник семейный, и мы любим собираться компаниями. Но осторожность предстоит проявить. Мы посмотрим, что можно будет скорректировать.

При этом важным фактором глава региона признает уровень вакцинации жителей области. Так, в прошедшую субботу на Дону было привито 66% человек из целевых 80% и работа продолжается.

- Много будет зависеть от всех нас. Нужно правильно подойти к оценке ситуации, выполнять предписания санитарных врачей, в общественных местах пользоваться маской, перчатками и защитными средствами, - добавил губернатор. - Из этого всего будет складываться ситуация к Новому году. Давайте делать так, чтобы она не ужесточалась, а становилась комфортнее. Мы на это нацелены, но это нужно делать вместе и сообща. Я очень хочу, чтобы люди праздновали Новый год вместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев: "184 тысячи амбулаторных больных с начала года получили бесплатные лекарства от коронавируса"

Губернатор заявил о том, что взаимодействие с медиками продолжается (подробнее)