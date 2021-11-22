Василий Голубев: "184 тысячи амбулаторных больных с начала года получили бесплатные лекарства от коронавируса"

Губернатор рассказал о горячих линиях для получения бесплатных лекарств. Фото: скриншот с эфира программы "О главном"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном" рассказал о работе горячей линии по доставке бесплатных лекарств. Глава региона отметил, что на данный момент, конечно, есть вопросы, требующие решения, но сотрудники стараются в течение суток реагировать на все поступающие обращения.

- По-прежнему работает горячая линия, поступает самая разная информация. На сегодня с начала года 184 тысячи жителей Ростовской области, которые лечатся амбулаторно, получили лекарство. Сейчас мы обеспечиваем порядка восьми тысяч человек, - сообщил губернатор.

Глава региона также рассказал, что чаще всего поступают сообщения с жалобами на то, что хотели получить одно лекарство, а принесли другое. Чаще в таких обращениях речь идет о тех видах лекарств, которые необходимо принимать по назначению врача, а пациентам показалось, что они ему положены автоматически.

- Мы направили 278 миллионов рублей и дополнительно из регионального бюджета еще 168 миллионов рублей на лекарственное обеспечение этих 184 тысячи человек. В ноябрьские длинные выходные дни мы увидели позитивный эффект. Сейчас мы видим ежедневное количество больных ковидом: Держимся на одном уровне плюс-минус 650 человек. Это качели, но никакого взрывного роста: наоборот увеличилось количество выписываемых, - подытожил глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Горячая линия» по коронавирусу заработала в Ростове-на-Дону.

Операторы будут консультировать и регистрировать вызовы врача на дом.