Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 ноября: на дорогах небольшие заторы

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Зоологическая, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Благодатная и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Текучева, Шеболдаева, Нансена, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, Дачная.

На Северном пробки скапливаются в переулке Оренбургском, Нариманова.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия, Закруткина, переулку Мезенскому, проспекту Шолохова.

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