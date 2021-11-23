Один человек погиб, двое пострадали в ДТП тремя легковушками в Ростове

Столкнулись «ВАЗ-2107», «ВАЗ-21150» т Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на улице Виталия Ходоша в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, в том числе травмы получила 10-летняя девочка. Пострадавшие попали в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства авария произошла вчера, 22 ноября, около 17.40. Предварительно, 75-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу и зацепил по касательной «ВАЗ-21150». Вторая машина после этого лоб в лоб столкнулась с Hyundai Accent.

- В результате мужчина, который управлял «ВАЗ-2107» скончался на месте. Травмы получили водитель и маленькая пассажирка иномарки. Сейчас еще идет проверка. Автовладельцы должны строго соблюдать правила дорожного движения, - подчеркнули в УГИБДД.

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