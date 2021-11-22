28-летний водитель иномарки погиб в столкновении с КаМАЗом в Ростовской области

В Ростовской области произошла смертельная авария

В Ростовской области случилась авария с участием грузовика и иномарки.

Инцидент произошел в понедельник, 22 ноября, около четырех часов вечера в Целинском районе. По предварительным данным, на трассе «Егорлыкская - Сальск» на нерегулируемом перекрестке 28-летний автомобиля Ford Focus не уступил дорогу КаМАЗу под управлением 58-летнего шофера.

В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте происшествия от полученных трав. Травмы также получил и водитель грузовика, его госпитализировали прибывшие к месту аварии медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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