Ночью в Новочеркасске из горящего дома эвакуировали четырех человек

Причины возгорания еще выясняют Фото: Иван МАКЕЕВ

Ночью 23 ноября в Новочеркасске на улице Спортивной из горящего дома эвакуировали четырех человек. Об этом сообщили пресс-службе областного управления МЧС.

Информация о пожаре в экстренную службу поступила в 2.30. Пламя вспыхнуло на втором этаже 8-квартирного дома. Горели вещи на площади в 5 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

На месте от МЧС работали 8 человек, были задействованы 2 единицы техники. Причины возгорания еще выясняют.

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