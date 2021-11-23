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Происшествия23 ноября 2021 7:10

Ночью в Новочеркасске из горящего дома эвакуировали четырех человек

На месте происшествия работали 8 человек, были задействованы 2 единицы техники
Ангелина СКИБА
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Причины возгорания еще выясняют

Причины возгорания еще выясняют

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ночью 23 ноября в Новочеркасске на улице Спортивной из горящего дома эвакуировали четырех человек. Об этом сообщили пресс-службе областного управления МЧС.

Информация о пожаре в экстренную службу поступила в 2.30. Пламя вспыхнуло на втором этаже 8-квартирного дома. Горели вещи на площади в 5 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

На месте от МЧС работали 8 человек, были задействованы 2 единицы техники. Причины возгорания еще выясняют.

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