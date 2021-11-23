Василий Голубев назвал условия для смягчения ограничений в Ростовской области

Ограничения могут снять только при снижении заболеваемости. Фото: сайт правительства РО

Коронавирусные ограничения в Ростовской области к Новому году могут снять только при снижении заболеваемости, а это в свою очередь зависит от соблюдения санитарных мер. Такое заявление в эфире телеканала «Дон 24» сделал губернатор Василий Голубев.

- Если тенденция будет развиваться в этом же направлении, то у нас появятся новые возможности для того, чтобы некоторые ограничения убрать, - сказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что сейчас очень важно строго соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Также жители Дона должны как можно скорее пройти вакцинацию от COVID-19. Около недели назад привили уже 60% взрослого населения, но для коллективного иммунитета необходимо достигнуть уровня в 80%.

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