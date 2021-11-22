Губернатор Ростовской области рассказал для чего используют результаты переписи населения

В Ростовской области закончилась перепись населения. Фото: скриншот эфира программы "О главном"

В донском регионе, как и по всей России, завершилась перепись населения. В эфире программы "О главном" губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о ее итогах.

- По настроению людей мы увидели, что нагрузка в период переписи была максимальной в последние две недели. Стоит отметить, что все переписчики в таких условиях сделали все, что от них требовалось, - поблагодарил переписчиков глава региона. - Полученные показатели будут очень важны при планировании бюджетов на будущие периоды. В особенности они будут учитываться при подушевом финансировании.

Первые итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года. А конечные только через год. Таким образом будет получена информация для корректировки стратегии развития территории - 2030.

- Иногда и деньги бывают, а мы видим, что задача не выполнена. Поэтому материалы, которые мы получим в итоге переписи, лягут в основе формирования среднесрочных и перспективных задач, - добавил губернатор.

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