Более 700 домовладений в Ростовской области газифицированы с начала года

Ростовская область ведет работу, чтобы приблизиться к уровню газификации 100%. Фото: скриншот прямого эфира программы "О главном"

В Ростовской области продолжается газификация домовладений. С начала года газ провели в порядка 700 домов, всего же до конца года голубым топливом обеспечат около 2500 домовладений. Об этом в прямом эфире телеканала «Дон 24» рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Есть понятие газификации и догазификации — социальной газификации отдельных домовладений, - напомнил Василий Юрьевич. - Подать заявку на вторую можно в МФЦ и мобильных пунктах. На сегодня в регионе приняты заявки на догазификацию более 21 тысячи домовладений.

Глава региона напомнил, что для усиления поддержки граждан при социальной газификации, пришлось изменить законодательство области, благодаря чему на догазификацию одного домовладения теперь выделяется не 20 тысяч рублей, а 50 тысяч.

- Этой мерой поддержки могут воспользоваться инвалиды первой и второй групп, многодетные мамы и другие категории населения, - добавил губернатор.

- В этом году газом обеспечат порядка 2500 тысяч домовладений, его провели уже в 700 домов. Мы продолжаем приближаться к 100% уровню газификации в ближайшие годы, и эта работа наберет обороты уже в 2022 году.

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