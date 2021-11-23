Обрушение произошло в одной из квартир. Фото: страница в Instagram Андрея Ковалева

В Шахтах из-за обрушения фасада жилого дома эвакуировали 26 человек, в том числе 7 детей. Погибших и пострадавших нет. Само ЧП произошло вчера, 22 ноября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Андрей Ковалев.

- В 15.28 поступило сообщение об обрушении части фасада здания площадью около 6 кв. метров на Екатерининской, 1. Были направлены все экстренные службы. Подъезд обесточили и отключили от газа. Обрушение произошло в одной из квартир, - написал Андреи Ковалев.

Речь идет о постройке 1959 года. Это трехэтажный трехподъездный дом на 36 квартир. Ранее здание признали «аварийным с угрозой обрушения». Сегодня, 23 ноября, должны обследовать конструкции. После этого будут принимать решение о субсидиях для переселения части жильцов.

- Лично встретился с жителями дома. От размещения в маневренном жилищном фонде люди отказались, - добавил Андреи Ковалев.

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