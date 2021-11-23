Под Ростовом нашли останки четырех бойцов Великой Отечественной войны

Погибшие военные не дошли до немецкой траншеи около 30 шагов. Фото: поисковой отряд «Миус-Фронт»
В Ростовской области во время раскопок нашли останки четырех бойцов Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 23 ноября, в соцсетях сообщили поисковики отряда «Миус-Фронт».
- Вновь неизвестные бойцы на полях битвы за Ростов. Нет документов, медальонов, подписных вещей. Кто они, брошенные в неглубокую воронку, четверо наших? Разведка? Штурмовая группа? Саперы? Увы, этого мы уже не узнаем, - написали авторы поста.
Специалисты отметили, что погибшие военные не дошли до немецкой траншеи около 30 шагов. По всей видимости, их накрыло ураганным огнем замаскированной в лощине батареи.
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