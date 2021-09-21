Каучуковый детский мячик нашли в сальском карьере смерти

Ранее из карьера подняли останки 20 детей. Фото: группа в VK поискового отряда «Миус-Фронт»

Каучуковый мячик в бурых пятнах от крови нашли поисковики Ростовской области в сальском карьере смерти. Игрушка находилась рядом с останками расстрелянных детей, женщин и стариков. Пост об этом опубликовал отряд «Миус-Фронт» на своей странице в соцсети.

- Старенький каучуковый детский мячик. Им смеясь играли девочка или мальчик летом 1942 года. Возможно, он был единственной игрушкой. Ребёнок шел рядом со своими родителями, которых вели на расстрел. Малыш играл и не замечал ничего страшного, а взрослые до последнего надеялись, что их пощадят, ведь они простые мирные жители. Но у нацистов не было жалости, - написали поисковики.

Ранее из карьера подняли останки 20 детей, которым было от 1 года до 10 лет. У большинства смерть наступила от ударов по голове.

Сами же «расстрельные ямы» обнаружили благодаря рассекреченным документам ФСБ. Во время фашистской оккупации - с 31 июля 1942 по 21 января 1943 года - территория около кирпичного завода был местом массовых расправ. В 1942 году останки расстрелянных захоронили в братской могиле, но это оказались далеко не все жертвы захватчиков.

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