В Сальске из карьера смерти подняли останки 20 детей

Работы на месте раскопок сейчас продолжаются. Фото: группа в VK поискового отряда «Миус-Фронт»

В Сальске из карьера смерти времен Великой Отечественной войны подняли останки 20 детей. Большинство погибли от ударов по голове. О страшной находке сегодня, 28 августа, в соцсети рассказали поисковики отряда «Миус-Фронт».

- На войне нет ничего страшнее, чем видеть гибель детей. Это любой ветеран вам скажет. И в этом смогли убедиться участники экспедиции "Без срока давности". Уже 20 малышей мы извлекли только из одной расстрельной ямы в карьере смерти кирпичного завода. Возраст - от 1 до 10 лет. У большинства смерть наступила от ударов по голове сапогом, кулаком, возможно, детские головки разбивали и о засохшую глину карьера. Мы раньше с таким не сталкивались, - говорится в сообщении.

Работы на месте раскопок сейчас продолжаются, в поисковый лагерь в ближайшее врем должны приехать новые добровольцы. До этого сообщали о 60 найденных останках: 16 принадлежат женщинам, 19 - детям в возрасте от 2 до 18 лет.

«Расстрельные ямы» обнаружили благодаря рассекреченным документам ФСБ. Во время фашистской оккупации - с 31 июля 1942 по 21 января 1943 года - карьер около кирпичного завода был местом массовых расправ. В 1942 году останки расстрелянных захоронили в братской могиле, но это оказались далеко не все жертвы захватчиков.

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