В Сальске перезахоронили останки мирных жителей, зверски убитых во время оккупации

Церемонию провели около памятника «Жертвам фашизма». Фото: управление Следкома по РО

В Сальске около памятника «Жертвам фашизма» перезахоронили останки мирных граждан и военнопленных, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны. Состоялась минута молчания, люди возложили цветы. После этого в память о погибших прогремели оружейные залпы. О прошедшей церемонии рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Во время фашистской оккупации - с 31 июля 1942 по 21 января 1943 года - карьер около кирпичного завода был местом массовых расправ. В 1942 году останки расстрелянных захоронили в братской могиле, но это оказались далеко не все жертвы захватчиков.

Благодаря рассекреченным документам ФСБ поисковики обнаружили в карьере «расстрельные ямы». Эксперты бюро судебно-медицинской экспертизы уже установили, что среди найденных 60 останков 16 принадлежат женщинам, 19 - детям в возрасте от 2 до 18 лет.

- Следователи и поисковики продолжат работу в этом направлении. Неизвестно, сколько еще жертв геноцида предстоит обнаружить. Кроме того, необходимо задокументировать военные преступления нацистов, чтобы навеки сохранить историческую память о трагедии Советского народа, - добавили в Следкоме.

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