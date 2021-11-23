Церемонию приурочили к 80-летию со дня гибели героя. Фото: сайт правительства РО

В Ростове почтили память первого военного комиссара Дениса Малиевского. Церемонию приурочили к 80-летию со дня гибели героя. Земляка вспомнили родственники, представители власти, военного комиссариата и ветераны, сообщает сайт правительства региона.

- Сохранение памяти о тех, кто погиб в боях за освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков, - наш долг. Знать о своей истории, помнить о подвиге дедов и прадедов чрезвычайно важно. Особенно сегодня, когда предпринимаются многочисленные попытки переписать историю, умалив подвиг советских воинов, - подчеркнул заместитель губернатора Вадим Артемов.

Именно под руководством Дениса Малиевского в начале Великой Отечественной войны формировали части и соединения Красной армии. Специалист не уехал из Ростова, когда на донскую землю пришли фашисты. Он остался и продолжил свою работу, набирал людей, а также помогал возводить оборонительные рубежи.

Герой до последнего оставался на боевом посту и погиб во время уличных боев на перекрестке улицы Варфоломеева и переулка Братского 20 ноября 1941 года.

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