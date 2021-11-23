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Происшествия23 ноября 2021 11:25

В Таганроге мужчину оштрафовали за публикацию девятилетней давности

Нарушитель свою вину признал и полностью раскаялся
Ангелина СКИБА
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Приговор вынесли в Таганрогском городском суде

Приговор вынесли в Таганрогском городском суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области мужчину оштрафовали на 1 тысячу рублей за пост девятилетней давности, который был опубликован в социальной сети. Об этом сегодня, 23 ноября, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, хулиган в декабре 2012 года разместил на своей странице в VK картинку с символикой нацистской Германии. Это грубое нарушение сразу двух статьей закона. Спустя годы публикацию обнаружили и завели административное дело.

Приговор вынесли вчера, 22 ноября, в Таганрогском городском суде. Мужчина свою вину признал и полностью раскаялся.

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