В Ростове на улице Вавилова водитель без прав устроил аварию

Предварительно, несчастный случай произошел из-за автомобиля Hyundai Accent Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 23 ноября, в Ростове на Вавилова столкнулись две машины, в аварии пострадали несколько человек, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, несчастный случай произошел из-за автомобиля Hyundai Accent. Управлял иномаркой 31-летний водитель. При этом он не имел прав и с самого начала не должен был садиться за руль. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 21310».

- В результате ДТП пострадал водитель Hyundai, а также владелец и пассажиры отечественной легковушки. Полиция сейчас разбирается в обстоятельствах инцидента, - добавили в УГИБДД.

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Сейчас правоохранители проводят проверку (подробности)