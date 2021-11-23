Сейчас правоохранители проводят проверку. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Трое взрослых и 4-летний мальчик пострадали в ДТП на трассе Шахты - Раздорская в Ростовской области. Эта авария произошла сегодня, 23 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не успел завершить обгон, вернулся на свою полосу, и в этот момент не справился с управлением. Машина зацепила правую обочину, вылетела на середину дороги и столкнулась со встречным Daewoo Matiz.

- В итоге пострадали пассажиры «ВАЗа» - мужчина 48 лет и женщина 47 лет, а также 33-летняя женщина, которая управляла иномаркой, и ее 4-летний пассажир. Малыш был в удерживающем кресле, поэтому не получил серьезных травм. Сейчас правоохранители проводят проверку, - прокомментировали в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на улице Вавилова водитель без прав устроил аварию

Сейчас обстоятельство произошедшего выясняют полицейские (подробности)