Ревнивого ростовчанина, который до смерти забил знакомого, отправили под стражу

Ранее подозреваемый был судим за грабеж и кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летнего жителя Ростова, который из ревности забил своего знакомого, отправили под стражу. Мужчине уже предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, разборку с пристрастием подозреваемый устроил 25 октября этого года. Он выпил горячительного и решил провести воспитательную беседу с 56-летним земляком, но разговора не получилось. В один миг словесная перепалка переросла в конфликт.

Разъяренный мужчина не сдержался, избил обидчика руками и ногами, а потом нанес еще несколько ударов стулом. Пострадавший через несколько дней после этого умер в больнице.

- Дело завели по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Выяснилось также, что ранее подозреваемый был судим за грабеж и кражу. Сейчас расследование дела продолжается, - прокомментировали в Следственном комитете.

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