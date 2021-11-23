Губернатор потребовал усилить работу по защите от мошенников в Ростовской области

Глава региона подчеркнул, что необходимо усилить работу по защите населения от аферистов. Фото: сайт правительство РО

Василий Голубев потребовал чаще объяснять жителям Ростовской области, как защититься от мошенников. Глава региона подчеркнул, что необходимо усилить работу в этом направлении. Заявление прозвучало на совещании по обеспечению правопорядка, сообщает сайт донского правительства.

- Руководителям органов исполнительной власти, главам администраций и районов до 20 марта 2022 года необходимо организовать размещение памяток на своих интернет-ресурсах и информационных стендах в образовательных, социальных учреждениях, торговых организациях и других местах, - поставил задачу Василий Голубев.

Губернатор поднял этот вопрос после отчета сотрудников Южного главного управления Центробанка и МВД. Так, Василию Голубеву рассказали, что с начала года в регионе выявили 22 незаконных организаций, в том числе различные пирамиды и нелегальные кредитные организации.

При этом за год было раскрыло 62 финансовых преступления. 67% были связаны с банковской деятельностью и услугами, 21% - с незаконными инвестиционными фондами. Общая сумма ущерба составила около 400 млн рублей. Было возбуждено 24 уголовных дела. Пострадавшим вернули около 200 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове интернет-аферист выманил у женщин 1,2 млн рублей

Теперь он проведет срок в колонии строгого режима (подробности)