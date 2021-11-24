542 человека привезли COVID-19 в Ростовскую область из-за границы

В Платове после ПЦР-тестирования коронавирус подтвердили у 80 иностранцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 10 месяцев 2021 года в Ростовскую область из-за границы вернулись 542 жителя региона, заболевших COVID-19 во время деловых поездок или путешествий. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что за несвоевременное размещение результатов тестов на портале госуслуг к административной ответственности уже успели привлечь 598 человек. Они должны были указать данные сразу после своего возвращения, но не сделали этого.

Кроме того, состояние здоровья прибывающих и уезжающих сейчас проверяют в пунктах пропуска на границе и в аэропорту Платов. Так, среди въезжающих водителей выявили 176 человек с признаками инфекции, всего же проверили 4 128 686 человек. В Платове после выборочного ПЦР-тестирования у 80 иностранцев подтвердили коронавирус.

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