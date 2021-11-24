В Ростовской области 24 ноября подтвердили еще 644 случая COVID-19

В лабораториях за сутки провели 11087 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 644 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4085. Об этом утром 24 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 190. Далее идут Шахты - 35, Таганрог - 34, Волгодонск - 29, Новочеркасск - 20, Аксайский район - 18, Новошахтинск - 17, Красносулинский район - 15, Мясниковский район - 14. По 13 случаев в Каменске-Шахтинском, Азовском и Белокалитвинском районах, по 11 - в Миллеровском, Октябрьском и Сальском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Советском и Усть-Донецком районах.

Лечение в стационарах получают 4128 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 328.

Зарегистрировали еще 37 смертей среди пациентов с COVID-19. Это 22 женщины 44, 48, 55, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87 лет, и 15 мужчин 46, 54, 56, 61, 63, 64, 66, 72, 74, 81, 82, 89, 95 лет. У всех были хронические заболевания. Всего жертвами пандемии стали 8502 жителя Дона.

В лабораториях за сутки провели 11087 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 304,13.

Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1811,28 тысячи человек, за сутки - 5721. Завершили вакцинацию 1745,9 тысячи человек, за сутки - 11345.

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