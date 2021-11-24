Донской фестиваль «Воспетая степь» предложили провести в формате COVID-free

Проверять QR-коды на полностью открытой местности будет достаточно сложно. Фото: сайт Ростовского заповедника

Фестиваль «Воспетая степь» в Ростовской области следует провести в формате COVID-free, то есть территория должна быть полностью свободной от коронавируса. Такое предложение сегодня, 24 ноября, озвучил главный санврач Дона Евгений Ковалев.

- Возможно, мы уже сегодня объявим о том, что этот фестиваль будет COVID-free, чтобы люди понимали, кто сможет принимать в нем участие. Пропускать необходимо только привитых или переболевших, - заявил Евгений Ковалев.

Губернатор поддержал эту идею, но отметил, что проверять QR-коды на полностью открытой местности в полях будет достаточно сложно.

- При определенных организаторских решениях все можно сделать комфортным и удобным. Принципиально поддерживаю, но не представляю, где у людей будут брать QR-коды, потому что территория очень большая. Однако я услышал ваше предложение, давайте подумаем, как это сделать, - сказал Василий Голубев.

«Воспетая степь» - фестиваль экотуризма, его проводят весной во время массового цветения тюльпанов. В этом году из-за коронавируса его впервые провели в двухдневном формате.

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