В Ростовской области до конца 2024 года ликвидируют шесть крупных свалок

Масштабную уборку проведут в рамках проекта «Чистая страна». Фото: правительство РО

В Ростовской области до конца 2024 года должны ликвидировать шесть крупных нелегальных свалок. Эту цель губернатор Василий Голубев озвучил на заседании совета при полномочном представителе президента в ЮФО, сообщает сайт донского правительства.

- Предусмотрена ликвидация шести свалок, которые находятся в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Красном Сулине, Донецке и Цимлянске. Итогом работы станет рекультивация участков общей площадью 157,8 га, - сообщил Василий Голубев.

Масштабную уборку проведут в рамках проекта «Чистая страна». Так, власти уже отработали заявку Новочеркасска, и теперь город получил на ликвидацию свалки 188,4 млн рублей. Эти деньги поступят в 2022-2023 годах из федерального бюджета.

Кроме того, до конца года должны собрать документы для финансирования работ в Ростове и Таганроге. Заявки по Красному Сулину, Цимлянску и Донецку собираются направить на отбор в Минприроды России до 1 мая 2022 года.

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