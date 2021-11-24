Противники QR-кодов провели пикеты около здания правительства Ростовской области

За сутки в регионе выявили 644 новых заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Противники системы QR-кодов провели серию одиночных пикетов около здания правительства Ростовской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщила депутат Наталья Оськина.

Люди на улице держали в руках большие плакаты с призывами прекратить разделение на привитых и непривитых.

К слову, это уже не первая подобная акция на Дону. Немногим ранее группа несогласных с санитарными мерами записали обращение к президенту Владимиру Путину. Также некоторые жители Дона высказывают недовольство под постами на страницах в соцсетях губернатора Василия Голубева.

И все это происходит на фоне распространения COVID-19. Только за сутки в регионе выявили 644 новых заболевших, в стационарах сейчас лечат 4128 пациентов, 40 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Также за прошедшие 24 часа от ковида умерли еще 37 человек.

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