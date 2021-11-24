В Ростовской области власти вышли в «Youtube» и «Tiktok» и собирают миллионы просмотров на антинаркотических видео

За год полезные заметки и ролики посмотрели 13 миллионов раз. Фото: "ДонМолодой" ВКонтакте

Донской регион активно осваивает самые популярные соцсети при антинаркотической работе с молодежью. Об этом рассказал начальник службы по обеспечению деятельности областной антинаркотической комиссии Александр Бужак на семинаре-совещании руководителей аппаратов таких комиссий в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В противовес опасным веяниям область активно развивает в интернете бренд «ДонМолодой», под которым публикуется позитивный контент — на сайте проекта и в соцсетях - «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер», «Ютуб», «Одноклассники» и «Тикток». Такой контент находит отклик у донской молодежи. Так, за 2020 год было размещено около 900 публикаций, и общий охват составил 13 миллионов просмотров.

На разработанном антинаркотическом ресурсе «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков» и его страницах в «Инстаграме» и «ВКонтакте» размещаются заметки и видеоролики о здоровом образе жизни, пути преодоления зависимостей, конкурсах и акциях в регионе и в стране.

Так, сейчас в сети «ВКонтакте» проводится онлайн-конкурс социальной антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа жизни, в котором принимает участие донские студенты.

Также молодежь Ростова и области активно участвует в онлайн-марафонах, вебинарах, медиа-акциях, видео-уроках в рамках региональной программы «Поколение ZОЖ», а также онлайн-марафона «#ЗОЖ_Актив».

Кроме того, областной комитет по молодежной политике в сети «ВКонтакте» собрал единую базу социальных видеороликов для профилактики наркомании среди молодежи, которые используются во время антинаркотическим мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области выращивал в 30 горшках в квартире не цветы, а сырье для наркотиков

В Ростовской области сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории (подробнее)