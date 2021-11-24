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Происшествия24 ноября 2021 9:00

Житель Ростовской области выращивал в 30 горшках в квартире не цветы, а сырье для наркотиков

В Ростовской области сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории
ТИХОНОВА Татьяна
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Задержанный подозреваемый уверял оперативников, что запрещенные вещества использовал для собственного употребления

Задержанный подозреваемый уверял оперативников, что запрещенные вещества использовал для собственного употребления

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новочеркасске полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в организации нарколаборатории и незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере. Об этом «КП — Ростова-на-Дону» рассказали в межмуниципальном управлении МВД «Новочеркасское».

- Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что на территории одного из частных домовладений Октябрьского сельского района распространяется специфический запах наркотических средств, - рассказали в направлении по связям со СМИ. - В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили владельца дома.

В ходе обыска там нашли и изъяли 30 горшков с кустами далеко не цветов, а растительного сырья для изготовления наркотических веществ. Причем дело было поставлено на поток. Горшки с растениями находились в специальных боксах с вытяжками, вентиляцией и освещением.

Также у «садовода» изъяли наркотическое средство в сухом виде. Физико-химическое исследование показало, что полицейские действительно изъяли у мужчины наркотик общей массой около полутора килограммов. Подозреваемый пояснил оперативникам, что выращивал и хранил наркотики не на продажу, а исключительно для собственных нужд.

В отношении «любителя ботаники» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление психотропных веществ и или их аналогов, а также по части 1 статьи 231 - незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Подозреваемый задержан. Сейчас полиция выясняет все подробности дела и устанавливает факты сбыта наркотиков.

Напомним громкий случай, которым пришлось заниматься донским правоохранителям наряду с коллегами из других регионов. В Ростовской области, а также в Астраханской, Московской и в Краснодарском крае силовики ликвидировали крупнейший канал сбыта наркотиков в интернет-магазинах в теневом сегменте сети. Тогда удалось поймать пятерых членов межрегионального преступного сообщества. В их числе - организатор производства и каналов сбыта наркотиков, курировавший продажу из Турции.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщить об этом можно анонимно по телефону 8 (863) 249-34-44 или по электронной почте ukon61ro@mvd.ru.

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