Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 ноября: дороги в городе практически свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Зоологическая, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, МОПРа, Портовая, Международная, Спартаковская, Толмачева и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Московской, Мечникова, Шеболдаева, Нансена, переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Оганова, Дачная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова и на проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, Закруткина, переулку Мезенскому, проспекту Шолохова.

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