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Происшествия25 ноября 2021 7:22

В Ростовской области бывший инспектор ГИБДД получил срок за подделку документов

К этому моменту приговор еще не вступил в силу и его можно оспорить
Ангелина СКИБА
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Детали уголовного дела выясняли следователи

Детали уголовного дела выясняли следователи

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области бывшего сотрудника ДПС ГИБДД осудили на 1 год и 2 месяца колонии-поселения за превышение полномочий, служебный подлог и подделку доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в августе 2020 года мужчина уточнял причины аварий, которая произошла в Ростове. Однако эту работу правоохранитель провел спустя рукава: он не проверил подлинность прав виновника ДТП, а после этого составил постановление с липовой информацией о произошедшем.

Когда об этом узнали в полиции, специалиста сразу же уволили. К этому моменту приговор еще не вступил в законную силу, поэтому решение суда еще могут оспорить, добавили в Следкоме.

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