Власти Ростова пообещали решить проблемы в микрорайоне Темерник

Заместитель сити-менеджера Юрий Овичнников посетил микрорайон с проверкой. Фото: сайт администрации Ростова

Власти Ростова взяли под контроль благоустройство в микрорайоне Темерник, теперь проверки пообещали проводить каждые две недели. К такому решению в городской администрации пришли после обращения местных жителей.

Эта история началась еще в октябре 2021 года, тогда ростовчане позвонили на горячую линию президента Владимира Путина и пожаловались на общее состояние улиц, мусор, необрезанные деревья и обилие ларьков.

После этого на место выехал первый заместитель сити-менеджера Юрий Овичнников. Чиновник осмотреть территорию и дал задание все исправить, но через три недели радикальных изменений так и не произошло, вывезли только мусор с площадок.

24 ноября Юрий Овичнников снова посетил микрорайон и оказался недоволен результатами. Он указал на недочеты главе районной администрации Валентину Кукину. Присутствовал также и. о. прокурора Первомайского района Александр Алексеев.

Итогом этого мониторинга стали новые решения: в микрорайоне должны провести инвентаризацию пристроек, демонтировать незаконные ларьки, а между домами на Миронова, 4/1 и 4/2, смонтировать освещение и установить новые лавочки. Кроме того, местные власти обязаны ликвидировать стоянку рядом с многоэтажкой по улице Лелюшенко.

Эту ситуацию также прокомментировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Сити-менеджер подтвердил, что вопрос с наведением порядка сдвинулся с мертвой точки и в будущем территорию ждут изменения к лучшему.

- Несанкционированной торговли на Темернике быть не должно. И вопрос с наведением порядка сдвинулся с места. На площадке, где раньше находились павильоны, высадили деревья. Во дворах, где необходимо, проведут освещение, установят лавочки, обрежут старые деревья. В следующем году планируется приступить к строительству новой школы, - рассказал Алексей Логвиненко.

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