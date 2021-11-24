Главу департамента ЖКХ Ростова ждёт проверка после отчета о городских парках

Алексей Пономарев возглавил департамент ЖКХ в октябре этого года. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове сити-менеджер Алексей Логвиненко потребовал провести проверку после доклада директора департамента ЖКХ Алексея Пономарёва. Глава администрации заявил, что чиновник явно не знаком с вопросом и озвученная им информация не соответствует действительности.

Это произошло во время обсуждения нацпроектов. Алексей Пономарев рассказывал о благоустройстве первой мили вдоль реки Темерник, но в какой-то момент его прервал сити-менеджер и задал несколько вопросов. В том числе Алексей Логвиненко поинтересовался, на какой стадии находится проект и как его собираются развивать в будущем.

Чиновник ответить не смог. Также он запутался в информации по госэкспертизе проектов реконструкции парка «Дружба» и парка имени Горького. Коллеге в итоге помог замглавы по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов. Такой отчет возмутил главу администрации.

- Я был сильно удивлен вашим докладом. Кто вам его писал? Просто треть сказанного не соответствует действительности. По этому поводу надо проверку назначить. Почему так отвратительно подготовились к рассмотрению вопроса? Выясните, почему глава департамента не знает, как будет продлеваться первая миля. Я знаю, заместители знают, все знают, вы не знаете, - обратился Алексей Логвиненко к директору департамента ЖКХ.

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