Коронавирусом заболели еще 638 жителей Ростовской области, на ИВЛ - 48 человек

Лечение в стационарах получают 3976 пациентов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки подтвердили 638 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4100. Об этом утром 25 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 188. На втором месте - Таганрог, там 33 случая. Далее идут Шахты - 32, Волгодонск - 29, Новочеркасск - 21, Аксайский район - 17, Новошахтинск - 16, Красносулинский район - 15, Азовский район - 13.

По 11 случаев в Азове, Батайске, Миллеровском, Неклиновском и Октябрьском районах, по 10 в Каменске-Шахтинском, Зимовниковском и Мясниковском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Советском и Усть-Донецком районах.

34,4% заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,9% - от 46 до 65 лет, 17,4% - от 66 до 79 лет, 5,5% - старше 80 лет, 8,8% - дети.

Лечение в стационарах получают 3976 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 322.

Зарегистрировали еще 38 смертей среди пациентов с COVID-19. Это 24 женщины 53, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 82, 84, 87, 83, 91, 95 лет, а также 14 мужчин 58, 60, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 82, 84, 92 лет. У всех были хронические заболевания. Таким образом, всего жертвами пандемии стали 8540 жителей Дона.

В лабораториях за сутки провели 16064 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 303,18.

Прививки сделали 1816,66 тысячи человек, за сутки - 5381. Завершили вакцинацию - 1757,73 тысячи человек, за сутки - 11830.

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