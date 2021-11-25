24 женщины и 14 мужчин умерли из-за COVID-19 в Ростовской области

В стационарах сейчас лечат 3976 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 38 смертей зарегистрировали среди пациентов с COVID-19 в Ростовской области к утру 25 ноября. Об этом сообщает сайт донского правительства.

По данным властей, жертвами инфекции стали 24 женщины от 53 до 95 лет, а также 14 мужчин от 58 до 92 лет. У всех были хронические заболевания. Всего из-за вируса на Дону скончались 8540 человек.

В стационарах сейчас лечат 3976 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 322. За сутки выявили 638 новых случаев COVID-19.

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