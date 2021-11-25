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Общество25 ноября 2021 10:31

В Ростовской области уже почти неделю ищут 19-летнего Сергея Аникова

Приметы: рост 170-175 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза
Ангелина СКИБА
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Юноша ушел из дома 21 ноября. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

Юноша ушел из дома 21 ноября. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области разыскивают 19-летнего Сергея Аникова. Юноша ушел из дома в Волгодонске 21 ноября и все еще не вернулся. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 170-175 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одет в синюю куртку, синие джинсы, обут в серые кроссовки.

Если вы видели Сергея Аникова или знаете, где он находится, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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