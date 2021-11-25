В Ростове назвали шесть главных трендов сферы общепита

Популярными решениями в кафе и ресторанах стали доставка и еда навынос. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове по итогам исследования назвали шесть главных трендов сферы общепита 2021 года. Выводы о новых веяниях сделали специалисты городского управления торговли.

Так, самими популярными решениями в кафе и ресторанах города стали доставка и еда навынос, мультиканальность продаж, здоровое питание, меню по QR-коду, развитие франшиз и популярность крафтовых напитков и блюд.

Доставку и еду навынос стали заказывать чаще в том числе из-за санитарных мер против COVID-19. А мультиканальность продаж - это уже привычная всем комбинация онлайн и офлайн общения с покупателями.

- Третий тренд - полезное питание. В Ростове открывают все больше заведений типа fast-casual, это набирающий популярность формат, - пояснила замглавы администрации города по экономике Светлана Камбулова.

Новинкой также можно назвать электронные меню, когда с помощью смартфона люди считывают QR-код и получают информацию о блюдах. В некоторых заведениях уже начали отказываться от привычных бумажных меню.

Что касается франшиз, то они сейчас более привлекательны для начинающих бизнесменов, которые не хотят рисковать с новыми проектами. Завершают рейтинг крафтовые напитки и блюда.

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