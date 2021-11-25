Депутаты Ростовской области поддержали проект закона о введении QR-кодов в транспорте

42 человека выступили «за» новые санитарные меры, 8 оказались «против» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 ноября, депутаты Ростовской области поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Обсуждение и голосование состоялось в региональном Заксобрани.

42 человека выступили «за» новые санитарные меры, 8 оказались «против», еще двое воздержались и не стали делиться своей точкой зрения.

К слову, перед этим спикер донского парламента Александр Ищенко подчеркнул, что эти результаты еще не означают принятия закона на Дону. Депутаты просто выразили свое мнение по поводу федеральной инициативы.

- Думаю, что много разумного прозвучало в ходе дискуссии, в том числе от представителей тех групп, которые не поддерживают этот законопроект. Предлагаю, чтобы до конца дня 29 ноября в комитет по социальной политике прислали предложения по корректировке проекта. Нам важно, чтобы весь спектр мнений и предложений был сформулирован. До 30 ноября нужно обобщить все идеи. Потом этот перечень направят комитету Госдумы, - сказал Александр Ищенко.

Также председатель Заксобрания Дона предложил Общественной палате региона изучить мнения в профессиональных сообществах. Заявления и предложения экспертов тоже могут включить в список рекомендаций.

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