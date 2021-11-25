ТСЖ из Новочеркасска признали лучшим в России

Добиться высоких результатов удалось благодаря полезным техническим решениям. Фото: сайт правительства РО

Товарищество собственников жилья из Новочеркасска «Богатырь-101» признали лучшим в России. Об итогах конкурса сообщил замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин, сообщает сайт донского правительства.

- Это очередной пример того, как важно отношение жителей к своему дому. Люди создали товарищество и сами регулируют процессы ремонта. Благодаря этому сегодня мы видим такой результат. Сейчас в доме проживают более 330 человек, - рассказал Игорь Сорокин.

Речь идет о многоквартирном доме № 101 на проспекте Баклановском. Новочеркасцы обошли 51 конкурента в борьбе за победу в конкурсе «Супердомоуправ-2021».

Добиться такого результата удалось благодаря полезным техническим решениям, которые впечатлили жюри. Дело в том, что жильцы дома смогли значительно сократить расходы на оплату коммунальных услуг благодаря зелёным технологиям и использованию альтернативных источников энергии. Также счет экономии провели все необходимые ремонтные работы.

Дому более 30 лет. Собственники решили повысить теплоэффективность панельного здания 11 лет назад. В 2010 году утеплили фасад, в 2012 году - полы на первых этажах дома, а в 2017 году - крышу здания.

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