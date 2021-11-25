На Дону арестовали женщину, которая дважды пыталась убить 2-летнюю дочь

Жестокая выходка вылилась для женщины в уголовное разбирательство Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области арестовали женщину, которая дважды пыталась убить свою 2-летнюю дочь. Подозреваемая пробудет под особым надзором 2 месяца, до 22 января 2022 года. За это время следователи должны уточнить все детали произошедшего, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Предварительно, задержанная устроила опасные разборки несколько дней назад в своем доме в Багаевском районе. Она была пьяна, приревновала супруга и решила ему в отместку расправиться с малышкой.

Разъяренная женщина разбила зеркало, схватила осколок, прижала к шее дочери и начала угрожать. Мужчина не растерялся и выбил оружие из рук супруги. В ответ на это скандалистка не успокоилась и попыталась задушить девочку, но муж не позволил ей это сделать.

Жестокая выходка вылилась для женщины в уголовное разбирательство. Известно, что ранее подозреваемую уже привлекали к ответственности за кражу.

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