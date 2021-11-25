Как в Ростове решат вопрос обеспечения жильем очередников, врачей и учителей

В ближайшие два года будут достроены и сданы в эксплуатацию еще 10 "проблемных" домов. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

На заседании коллегии администрации Ростова-на-Дону в четверг, 25 ноября, участники помимо других вопросов обсудили и планы по реализации инвестпроектов, которые помогут обманутым дольщикам. Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В городе успешно реализуется практика передачи муниципалитету 5% сданного жилья частными инвесторами, претендующими на получение земельного участка для жилищного строительства без торгов, - объяснил Алексей Валентинович. - Комплексный подход позволяет нам не только предоставлять меры поддержки дольщикам, но и осваивать перспективные территории и пополнить муниципальный жилищный фонд для обеспечения жилищных прав льготных категорий граждан.

В пример градоначальник привел реализацию двух масштабных инвестиционных проектов по застройке 4 и 9 микрорайонов Левенцовки. Помимо непосредственного возведения домов инвестор принял обязательства по проектированию объектов социальной инфраструктуры — это четыре детских сада на 575 мест, две школы на 550 и 900 учеников, филиал клинико-диагностического центра «Здоровье» на 500 посещений за одну смену.

Сейчас администрации переданы права требования на 153 квартиры общей площадью почти 6,2 тысячи квадратных метров в четырех «проблемных» уже построенных МКД Железнодорожного района города .

- Квартиры переданы без отделки, и после проведения ремонтных работ возможно их использование для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, а также в качестве служебного жилья для работников сферы образования и здравоохранения, - уточнил сити-менеджер.

До конца текущего года, а также до 2023 года включительно планируется завершение строительства и сдача в эксплуатацию еще десяти «проблемных» домов. В них в собственность муниципалитета должны быть переданы 192 квартиры общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров.

- Поскольку подавляющее большинство обманутых дольщиков уже воспользовались этой мерой поддержки, а открытый два года назад Фонд уже выплачивает возмещения оставшимся пострадавшим, губернатор Ростовской области поддержал нашу инициативу на изменения законодательства, - поделился Алексей Валентинович. - Это позволит передавать муниципалитету для обеспечения квартирами льготных категорий граждан 5 процентов жилья уже с ремонтом на застраиваемой территории.

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