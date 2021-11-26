В Ростовской области задержали подозреваемого в краже 160 килограммов металла

Подозреваемый во время следственного эксперимента показал, как все происходило. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Зверево полицейские задержали 40-летнего местного жителя, сообщает транспортная полиция. По версии следствия, злоумышленник среди бела дня пришел в грузовой парк железнодорожной станции Зверево. И там он из полувагона грузового поезда украл 160 килограммов лома черных металлов. Похищенное мужчина хотел сдать в пункт приема металлолома.

- Установлено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража»,- прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если дело дойдет до суда и вину дончанина признают, он может сесть в тюрьму на два года.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области мужчину, подозреваемого в краже, поймали после того, как он два дня потратил на вывоз чугуна из леса. Злоумышленник выкинул в лесополосу вдоль железной дороги более 500 чугунных слитков общей массой более 5 тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовской области мужчину, подозреваемого в краже, поймали после того, как он два дня потратил на вывоз чугуна из леса

При обыске у дончанина нашли пять тонн черного металла (подробнее)