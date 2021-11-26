Авария произошла рано утром, в 7.10 минут. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 26 ноября, два человека пострадали в ДТП на трассе М-4 - Щепкин - Ростов в Ростовской области. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла рано утром, в 7.10 минут. Предварительно, 20-летний водитель автомобиля Lada Priora нарушил правила и столкнулся со встречным грузовиком «МАЗ-АС21М4».

- В результате травмы получил молодой человек, который управлял отечественной легковушкой. Также пострадал его 23-летний пассажир. Сейчас еще проводится проверка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

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