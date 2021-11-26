В Таганроге «РЖД» наказали за использование опасных шпал

Местные рабочие уложили уже бывшие в употреблении рельсы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области подразделение «РЖД» наказали за использование шпал, которые относятся к отходам 3 класса опасности. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Все началось с обычной проверки. Сначала сотрудники прокуратуры заметили подозрительные рельсы на отводах железной дороги. Они осмотрели полотно и выяснили, что местные рабочие уложили уже бывшие в употреблении рельсы.
Это нарушение потребовали исправить как можно скорее. Кроме того, ОАО «РЖД» и начальника структурного подразделения оштрафовали на 250 и 30 тысяч рублей соответственно.
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