В Таганроге «РЖД» наказали за использование опасных шпал

Местные рабочие уложили уже бывшие в употреблении рельсы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области подразделение «РЖД» наказали за использование шпал, которые относятся к отходам 3 класса опасности. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Все началось с обычной проверки. Сначала сотрудники прокуратуры заметили подозрительные рельсы на отводах железной дороги. Они осмотрели полотно и выяснили, что местные рабочие уложили уже бывшие в употреблении рельсы.

Это нарушение потребовали исправить как можно скорее. Кроме того, ОАО «РЖД» и начальника структурного подразделения оштрафовали на 250 и 30 тысяч рублей соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области задержали подозреваемого в краже 160 килограммов металла

Ему грозит до двух лет тюрьмы (подробности)