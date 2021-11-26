На Дону в машинах батальона ГИБДД обнаружили «глушилки» для видеорегистраторов

Предварительно, помехи от техники мешали контролировать работу патрульных Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области, предварительно, в машинах батальона ГИБДД нашли устройства, которые отключали видеорегистраторы и создавали помехи для аудиозаписи. Об этом стало известно сегодня, 26 ноября.

Нелегальные «глушилки» якобы мешали контролировать работу правоохранителей. Известно, что собственная служба безопасности выявила около 50 подобных нарушений. Кто причастен к сокрытию информации, и было ли известно об этом руководству управления, пока неизвестно.

Однако все это неофициальные данные. В УГИБДД журналистам «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили только, что в батальоне сейчас ведется проверка.

- По данному факту проводится проверка. Если выявят нарушения, будут приняты меры к их устранению, а виновных привлекут к ответственности, - подчеркнули в отделе пропаганды УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области бывший инспектор ГИБДД получил срок за подделку документов

К этому моменту приговор еще не вступил в силу и его можно оспорить (подробности)